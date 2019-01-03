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Ankara'da gündem Binali Yıldırım'ın istifası: Kendisini tanımayız

SEÇİM HABERLERİ  | 03.01.2019 07:27 | Son Güncelleme

CHP MYK'da, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla ilgili bundan sonra atılacak adımların ele alınacağı belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konu hakkında, "İstifa etmezse kendisini tanımadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da gündem Binali Yıldırım'ın istifası: Kendisini tanımayız

CHP’de Yıldırım’ın adaylığının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmasını isteyenlerin yanı sıra; kampanya döneminde bu tartışmanın sürmemesi gerektiği görüşü de dile getiriliyor.

"BU KONU 'MAĞDURİYET' SÖYLEMİNE İMKAN VERİR"

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’de bazı kesimler ise kampanya döneminde bu konu üzerine gitmenin iktidara bir “mağduriyet” söylemi geliştirilmesine yönelik yeni bir imkan verebileceği endişesini belirtiyor.

YSK'YA MÜDAHALE ÇAĞRISI

Yıldırım’ın adaylığını değerlendiren CHP’nin Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir, bu konuda anayasanın son derece açık olduğunu belirterek, “Yıldırım’ın istifa etmesi gereği apaçık ortadadır” diye konuştu. Emir, Yıldırım’ın istifa etmemesi durumunda öncelikle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

"İSTİFA ETMEZSE..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmezse kendisini tanımadığımızı belirtmek isteriz” dedi.

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