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  4. Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi

Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi

14.04.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayının ilk iftarı dün yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye devam ediyor. Ankara'da oturan vatandaşlar Ankara iftar saatlerini sorguluyor. Peki Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi...

Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Ankara'da oturan vatandaşlar Ankara iftar saatlerini merak ediyor. Peki Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak?

ANKARA'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE ANKARA İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ikinci günü 14 Nisan 2021 Çarşamba tarihi itibariyle idrak etti. İlk imsak 04:38'de gerçekleşmişti. Bugün imsak 04:36 saatinde yapıldı, iftar ise 19:32 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:00'te Ankara'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

Ankara ilinin namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
ANKARA İMSAKİYESİ

DİYANET ANKARA İMSAKİYESİ

Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi

Ankara'da iftara ne kadar var? Akşam namazı kaçta okunacak? İşte Diyanet imsakiyesi

ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise, günah işlemekle geçer.


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Ankara Ramazan iftar

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