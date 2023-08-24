Ankara'da iğrenç olay! Eski sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılıp cinsel saldırıya uğradı: 'Boş bir tepeye götürdüler'

Etimesgut ilçesinde yaşayan R.K., iddiaya göre 16 Ağustos'ta, eski sevgilisi B.B.'nin dayısı N.B. ve ağabeyi G.B. tarafından kaçırılarak Ayyıldız Mahallesi'ndeki ıssız bir alana götürüldü. N.B. ve G.B., R.K.’nın B.B.'den uzak durmasını isteyerek darp etti. Dayı ve ağabey daha sonra R.K.’nın üzerindeki kıyafetleri çıkarttırıp, telefonla video çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ardından otomobile bindirilen ve arabayla B.B.'nin babasına götürülen R.K., araç durduğu sırada inip, kaçtı. Hastaneye gidip darp raporu alan R.K., olayla ilgili N.B. ve G.B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇIRILÇIPLAK VİDEOLARIMI ÇEKİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR"

R.K., bir yıldır sevgili oldukları B.B. ile ailesi öğrendikten sonra ayrıldıklarını belirterek, "Sonrasında kız arkadaşım, 'Seni bir parkta bekliyorum' diye bana mesaj attı. Parkta kızın dayısı ve ağabeyi tarafından bana tuzak kurulmuş. Beni zorla bir arabaya bindirdiler. Ayyıldız Mahallesi'nde boş bir tepeye götürdüler. Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular. Darp ettiler. Daha sonra olayı savcılığa anlattım. Ancak serbest bırakıldılar. Şu anda soruşturma devam ediyor. Adalet arıyorum" dedi.

YENİDEN GÖZALTI KARARI

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu aynı gün yakalanan şüpheliler gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler polis merkezinden serbest bırakıldı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği olayda, Savcılık tarafından ek arama ve şüphelilerin gözaltına altına alınması kararı verildi.

(DHA)



