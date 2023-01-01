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  4. Ankara'da ilginç olay! Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'da ilginç olay! Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

01.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bulunan Kızılay-Batıkent metrosunda ilginç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Yolcuların yardımı da fayda etmeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çabası sonucu kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ankara'da ilginç olay! Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin  arasından çıkaramadı.

METRO SEFERİ DURDURULDU

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti. (DHA)

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Ankara metro

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