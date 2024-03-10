HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da 'ışıkta drift' kamerada: Trafiği tehlikeye attı, diğer sürücülere zor anlar yaşattı!

Ankara'da 'ışıkta drift' kamerada: Trafiği tehlikeye attı, diğer sürücülere zor anlar yaşattı!

10.03.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, trafik ışıklarında drift yapan otomobilin sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart günü saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cengiz Aytmatov Caddesinde bulunan 06 Yol-İş Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, yeşil ışığın yanmasıyla araç sürücüleri ilerlemeye başladı. Bu sırada, bir otomobilin sürücüsü kavşakta drift yapmaya başladı.

Dakikalar boyunca drift yapan otomobilin sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, kırmızı ışıkta duran bir aracın kamerasınca kaydedildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzellik salonunda akılalmaz olay! "Boks torbasını yumruklar gibi vurmuş"Güzellik salonunda akılalmaz olay! "Boks torbasını yumruklar gibi vurmuş"
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
İsyan ettiren reklam: 5 kilo sucuk 750 lira! 'Bu fiyata işkembe bile yok'İsyan ettiren reklam: 5 kilo sucuk 750 lira! 'Bu fiyata işkembe bile yok'
Anahtar Kelimeler:
Ankara Drift
En Çok Okunan Haberler
Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Asgari ücrete ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Asgari ücrete ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Meslek haline geldi! İlan bile veriyorlar: Yevmiyesi 4 bin lira

Meslek haline geldi! İlan bile veriyorlar: Yevmiyesi 4 bin lira

Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.