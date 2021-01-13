Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Meteoroloji'nin Ankara hava durumuyla ilgili günler öncesinden yaptığı tahmin tuttu.
Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmak üzere karla karışık yağmur başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün başkentte en yüksek sıcaklık 3 derece olacak.
Karla karışık yağmur gün içinde etkisini yitirecek.
Kar yağışının şiddetini asıl 14 Ocak perşembe (yarın) arttırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
Öte yandan Afyonkarahisar - Antalya karayolunda sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yol zaman zaman ulaşıma kapandı.
Öte yandan Sakarya, Düzce ve Karabük'te yüksek kesimler de karla buluştu.
Sakarya'nın Hendek ilçesine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu.
Kar yağışının başladığı Akyazı ilçesindeki Sultanpınarı, Acelle, Karagöl, Yanık, Keremali yaylalarında da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sinekli ve Topuk Yaylası'nda da kar yağışı etkisini gösterdi.
Karabük'te karla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında trafik ekipleri önlem aldı.
Kar yağışını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını durdurarak manzaranın keyfini çıkardı.
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.