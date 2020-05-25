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  4. Ankara'da kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi

Ankara'da kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ankara'da, dün akşam alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, kontrol edilen araca çarpması sonucu meydana kazada yaralanan 5'i polis, 1'i bekçi 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ankara'da kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi

Kaza, dün akşam, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Abdülkerim G. yönetimindeki otomobil, Atatürk Orman Çiftliği kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, polis uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, uygulama noktasında görevli polis memurları Metin D., Erkan A., Sinan B., Okan K. ve Abdurrahim T., çarşı bekçisi Muhammet Sözer B. ile kontrol edilen aracın sürücüsü Ahmet A.'ya çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi, yapılan ilk müdahalenin arından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 YARALI TABURCU EDİLDİ

7 yaralı, burada gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan alkollü sürücü Abdülkerim G.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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