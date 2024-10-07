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  4. Ankara'da korkunç kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Ankara'da korkunç kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

07.10.2024 06:16
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek ve araçta bulunan eşi Gülizar Şimşek hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Korkunç Kaza, gece saatlerinde Beypazarı- Ankara yolu Ayaş Karayolları Şube Şefliği önünde meydana geldi.

Hasan Şimşek (54) yönetimindeki otomobil, önünde giden Ahmet Kul yönetimindeki kamyona çarptı.

Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek ile yanında bulunan eşi Gülizar Şimşek çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ahmet Kul’un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Ankara
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