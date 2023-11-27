Ankara'da korkunç olay! Mahalle bekçisi eşini öldürüp intihar etti

Olay gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti. İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA





