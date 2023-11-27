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  4. Ankara'da korkunç olay! Mahalle bekçisi eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç olay! Mahalle bekçisi eşini öldürüp intihar etti

27.11.2023 06:23 | Son Güncelleme:
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Ankara'da mahalle bekçisi olarak görev yapan şahıs, sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşine silahla ateş etti. Kadın kanlar içinde kalırken mahalle bekçisi silahı daha sonra kendine doğrulttu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da korkunç olay! Mahalle bekçisi eşini öldürüp intihar etti

Olay gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti. İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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