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Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham’ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Lindsey Graham ile gerçekleştirilen görüşmede ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ele alındığı belirtildi.

GRAHAM, TRUMP'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmasının beklendiğini bildirmişti.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Lindsey Graham Recep Tayyip Erdoğan

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