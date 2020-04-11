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Ankara’da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 02:49 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin durdurulduğunu duyuruldu.

Ankara’da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ankaray ve Metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısıtlı olarak uygulanacağı bildirildi.

EGO OTOBÜSLERİ ÇALIŞACAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için düzenlenecek olan otobüsler, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, "EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi-pazar günlerinde EGO otobüsleri ile saat 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verecektir. ANKARAY ve metro kapalı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

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