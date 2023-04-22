Ankara'da Ramazan Bayramı trafiği: Siyasi partilerin ziyaretlerinde seçim mesajları dikkat çekti

Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı. AK Parti heyeti, bayramlaşma için gelen parti heyetlerine çikolata ve baklava ikram etti.

AK PARTİ'Lİ UYGUR: 14 MAYIS'TA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GELİYORUZ

AK Parti heyeti ilk olarak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP heyetini kabul etti. AK Parti'li Uygur, CHP heyetine deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uygur, "11 ilimizi etkileyen depremlerden dolayı içimiz buruk. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız nedeniyle üzgünüz. Bu şehirlerimizi yeniden imar ve ihya etmek için güzel işler yapmaya, milletimize güzel müjdeler vermeye devam ediyoruz. Temellerimiz bir bir atılıyor. Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bundan sonraki süreçte devlet, millet el ele en kısa süre içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

CHP'li Emir ise, "Siz başlıyorsunuz; bitirmek anahtarları teslim etmek bize kısmet olacak. Bir kuruş bile almadan yapacağız, vatandaşımızı borçlandırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uygur da "14 Mayıs'ta daha güçlü bir şekilde geliyoruz" diye yanıt verdi.

MHP'Lİ DURMAZ: EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA SEÇTİRECEĞİZ

AK Parti heyeti daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MYK üyeleri Nevin Taşlıçay ve Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti. Uygur, görüşmede, "Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

MHP'li Durmaz da "Onun üzerinde kuşkumuz yok. Sahada gördüğümüz, yaptığımız çalışmalar da bize onu işaret ediyor. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğimize zerre kadar şüphemiz yok. Parlamentoda da Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu temin edeceğimize de inanıyorum. Milletimiz, tek taahhütleri 7 partili bir koalisyon olan ve onun ötesine geçemeyen yapıyı görüp değerlendirecektir. Hele böyle olağanüstü afetlerin yaşandığı süreçte böyle bir yapıya güven duyulamayacağını net bir şekilde görüyor, alanda da bunu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti heyeti daha sonra diğer siyasi partilerin heyetleri ile bayramlaştı.

CHP'YE BAYRAM ZİYARETLERİ

CHP Genel Merkezi’nde de bayramın 2'nci günü bayramlaşma programı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı. CHP heyeti sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti ile bayramlaştı. CHP heyeti, ilk olarak AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ceren Tuncer'i Genel Merkezde kabul etti. CHP ve AK Parti heyetleri görüşmede karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyledi. Millet devlet kaynaşmasıyla birlikte yaraların sarılması amacıyla büyük çaba gösterildiğini dile getiren İşler, köy evlerinin teslim edileceğini, binaların yapımına da başlandığını kaydetti. İşler ayrıca, seçim çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "İnşallah hep birlikte huzur içinde bu seçimi de gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar herkesin kabulüdür. Seçimleri de bu şekilde atlatarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP'Lİ KARABIYIK: GELECEĞİN TEMİNATI OLARAK YOLA ÇIKTIK

CHP'li Karabıyık da son dönemde deprem nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyleyerek, "Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Huzur ve barış içerisinde, kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan sevgiyle nice güzel bayramlar olsun. Umarım milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden, sorunlara çözüm üreterek ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle yolumuz beraber; soframızı büyüterek neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

AK Parti'li İşler ise, "Bizler de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı tercih ediyor. Milletimiz bu dönemde de yaşanan olayları okuyor. Tabii ki siyasi vaatler var, icraatlar var; hepsini değerlendirecek. Milletin kararı en doğru karardır. Siyasette zaman zaman böyle sertleşmeler, atışmalar olur, yani bu çift taraflıdır. Herkes birbirini eleştirir ama önemli olan oturduğumuz zaman konuşabilmek, anlaşabilmek. Elbette ki siyaset kartlarla; herkes oynar ama neticede kararı millet verir" dedi.

DSP'Lİ AYDEMİR: ÇOK BASKI ALTINA ALINDIK

CHP heyeti daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Başkan Yardımcıları Sevinç Erencan ve Ejder Onursal'un bulunduğu heyeti kabul etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar dilediğini söyleyerek, "Şimdi Türkiye'de demokrasiye inanmış, demokratik laik bir hukuk devleti diye anayasamızda yer almış birçok parti birbirleri ile birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama DSP bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, bir iş birliğinde 2-3 tane vekille temsil edilmesi için baskı altına alınıyor. Biz örgütlerimiz tarafından, halkımız tarafından çok baskı altına alındık. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz. Ben 17 yaşımda CHP'nin bayrağını taşımış birisiyim. Ama ben DSP kurulduktan sonra da DSP'liyim. Biz birbirimize alternatif olarak kurulmuş bir parti değiliz. Biz DSP lideri Bülent Ecevit'in dediği gibi; 'Türk milletinin ihtiyacından doğmuş bir partiyiz'. Ulusal birlik, ulusal solculuğumuz nedeni ile sağdaki sıkışmış oylara da talip olan bir parti olarak kurulmuş bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabıyık ise sevgi dilinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kutuplaştırmadan, birbirimizi ötekileştirmeden soframızı büyüterek sevgi dili ile barış dili ile yaklaşmamız lazım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda. Bundan sonra da biz herkesi kucaklayarak, bütün sorunlara çözüm üreterek ve Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AKDAĞ: TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

CHP heyeti daha sonra Vatan Partisi ve Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti.

Yeşil Sol Parti MYK/Toplumsal Muhalefetle İlişkiler Komisyon Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ, heyetin bayramını tebrik ederek, "Biz bu seçimin, yaşadığımız sorunların çözümü konusunda yol açıcı olmasını umut ediyoruz. Biz bu iradenin bir parçası olmak ve seçim sonrası açığa çıkan koşullarda demokratik dönüşümün, herkesin kendisini güvende hissettiği, eşit koşullarda var edebildiği bir coğrafyanın vatandaşları olarak yaşayacağı bir cumhuriyeti, ikinci yüzyılda eşit özgür koşulların yaratılacağı bir cumhuriyeti kurmanın zamanının geldiğini ve bunun için siyasi iradelerin daha fazla rol alması, kararlı durması gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin gerçekten güvenli bir hayata sahip olması taleplerinin karşılanacağı bir Türkiye'yi birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

CHP heyeti sonrasında İYİ Parti, BBP, DP, MHP ve Saadet Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

(DHA)

