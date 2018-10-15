HABER

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kamu kuruluşunda görev yapan şube müdürü ile 4 şirket yöneticisi hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, bir kamu kuruluşunda görevli Şube Müdürü Ü.K.E.'nin görevinde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Ü.K.E.'yi takibe alan başsavcılık, şirket yöneticileri B.Ö., P.A., L.D. ve Ö.K.'nın isimlerine ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla operasyon için düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şube müdürü ile 4 şirket yöneticisini gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Kaynak: İHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldıSağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı
Kahramanmaraş'ı toz bulutu sardıKahramanmaraş'ı toz bulutu sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Rüşvet Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Samsun'da dehşet! Vurulmuş halde bulundu

Samsun'da dehşet! Vurulmuş halde bulundu

Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı

Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.