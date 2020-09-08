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Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla 19'u bu kurumda çalışan toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin edildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi ve bilirkişi incelemeleri sonucunda kuvvetli suç delillerine ulaşıldı. Bunun üzerine 19'u bu kurumda çalışan, 28'i rüşvet vererek menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 47 kişi hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)

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