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Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

15.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu. Bazı tarım alanları hasar gördü.

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış öğlen saatlerinde şiddetini arttırdı. Çiğdemli Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan Ahmet Yılmaz'a ait sürü, otlatılmaya çıkarıldıkları sırada sele yakalandı. Sele yakalanan sürüdeki 64 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü sahibi Yılmaz, sele yakalanan hayvanlardan bazılarını telef olmadan kurtarmaya çalıştı.

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Kuraklıkla mücadele edilen ilçedeki bazı mahallerde ise mısır, nohut, mercimek ve kimyon tarlaları da yağış nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası olay yerine gelen AFAD ve Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ahmet Yılmaz'a ait telef olan hayvanların da tutunak altına alındığı belirtildi.

DHA

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sel Ankara
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