Ankara'da sevgili dehşeti! Tabanca ile öldürüp, intihar etti

Ankara'da sevgili tartışması kanlı bitti. Olay, Akpınar Mahallesi 852 sokakta bulunan Güneş Apartmanında meydana geldi. S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ö. VE S.D.’nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





