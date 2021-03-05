Ankara’da sokağa çıkmak yasak mı? Ankara’nın risk rengi ne?

1 Mart Pazartesi günü Kabine Toplantısından sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme ile illeri 4 farklı renk grubuna ayırdıklarını söylemişti. Mavi ve sarı renkli iller düşük ve orta riskli bölgeler olarak değerlendirilirken, turuncu ve kırmızı bölgeler ise yüksek ve çok yüksek bölgeler olarak işaretlendi. Peki Ankara’nın risk rengi ne? Ankara’da sokağa çıkmak yasak mı?

Ankara’da sokağa çıkmak yasak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre risk durumu haritasında mavi renkli bölgeler düşük riskli, sarı renkli bölgeler orta riskli, turuncu renkli bölgeler yüksek riskli ve kırmızı renkli bölgeler ise çok yüksek riskli illerimiz olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede; “Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.” dendi. Türkiye risk haritasında sarı bölge de yer alan Ankara ise, hafta içi ve hafta sonu her gün 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.