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Ankara'da sokak ortasında cinayet! Babasını öldürenin babasını öldürdü

15.03.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sokak ortasında güpegündüz kan donduran bir cinayet işlendi. Ramazan Selvi (22), Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) yolda yürürken tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından otomobille kaçan Ramazan Selvi, yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

Ankara'da sokak ortasında cinayet! Babasını öldürenin babasını öldürdü

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan Selvi, Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in babası Mehmet Ali Demir'e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Ali Demir, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm cabasına karşın kurtarılamadı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra otomobille kaçan Ramazan Selvi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

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cinayet Ankara
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