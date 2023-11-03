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  4. Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda binlerce sikke ele geçirildi!

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda binlerce sikke ele geçirildi!

03.11.2023 23:52 | Son Güncelleme:
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Ankara'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje ele geçirildi.

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda binlerce sikke ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ankara Kalesi civarında etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğu ikamet ve depolar tespit edildi.

4 BİN 212 ADET ALTIN,GÜMÜŞ VE BRONZ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, 4 adet etnografik nitelikte olan tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlere ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara tarihi eser operasyon

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