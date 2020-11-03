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Ankara’da trafikte silahlı çatışma kazayla son buldu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 07:29 | Son Güncelleme

Ankara'da, alacak verecek tartışması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ardından otomobille kaçmaya çalışan 2 kişiyi diğer gruptakiler takip ederken yol boyu devam eden çatışma, kazayla sonuçlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Ankara’da trafikte silahlı çatışma kazayla son buldu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı General Eşref Akıncı Kışlası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Aykut D. ve Abdülkadir D. ile kimliği belirsiz kişiler arasında alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası Aykut D. ve Abdülkadir D, otomobille karşı gruptan kaçmaya çalıştı. Diğer gruptaki kişiler de ikiliyi plakası belirsiz beyaz renkli bir otomobille takip etti. Trafikteki kovalamaca sırasında karşılıklı silahlı kavga devam etti. Kaçmaya çalışanların kullandığı otomobil, General Eşref Akıncı Kışlası önüne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Diğer gruptakiler de otomobilden inip ikiliye bir süre daha ateş etti, ardından da otomobille olay yerinden kaçtı. Ayrıca, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin de yaya olarak kaçtığı öne sürüldü.

OLAY YERİNDE 2 TABANCA BULUNDU

Silah ve kaza seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aykut D.’nin sırtına isabet eden kurşunlarla, Abdukadir D.'nin de kaza neticesinde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Aykut D’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

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KAZA YAPAN OTOMOBİL İLE ÇEVRESİNDE 2 TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri, kaza yapan otomobilde ve yol kenarındaki arazide 2 adet tabanca buldu. Kaza yerinde çok sayıda mermi kovanı yer alırken, otomobil üzerinde de kurşun izlerine rastlandı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, diğer gruptaki şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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