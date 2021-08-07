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Ankara'da vahşet! Köpekleri öldürüp öldürüp bahçeye gömdü

07.08.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.

Ankara'da vahşet! Köpekleri öldürüp öldürüp bahçeye gömdü

Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, dün öğle saatlerinde polis ve belediye ekiplerine sokakta kötü koku oluştuğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı.

ÇÖP TORBALARINA KOYUP BAHÇEYE GÖMDÜ

Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Meral T.'nin giriş katta oturduğu evde yapılan aramada da kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulan 7 köpek yavrusu bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Suçlamaları reddederek ifade vermeyeceğini söyleyen Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Ankara
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