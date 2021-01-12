HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da 'yok artık' dedirten olay! Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaptı

Ankara'da 'yok artık' dedirten olay! Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaptı

12.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da 'yok artık' dedirten olay! Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Parkı önünden Kızılay istikametine giden Beytullah D. idaresindeki taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ileride kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D, uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri, otomobilin iç kısmında yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

Şenol G'nin ifadesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde arkadaşı ile alkol aldığını ve bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü Beytullah D. ise ifadesinde Şenol G'nin kendisini 5-10 lira fazla veririm diyerek ikna ettiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne "dur' ikazına uymamaktan", "Emniyet kemeri takmamaktan" dolayı ceza uygulayarak sürücü ehliyetine el koydu ve aracını otoparka çektirdi.

"2 evden hırsızlık", "2 açıktan hırsızlık", "2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "2 güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet", "kapkaç", "uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunduğu da belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
İstanbullular dikkat! Sarı alarm verildiİstanbullular dikkat! Sarı alarm verildi
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Antalya'da yoğun trafiğe 'akıllı sinyalizasyon sistemi'yle çözüm

Yoğun trafiğe 'akıllı sinyalizasyon sistemi'yle çözüm

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı (12 Ocak hava durumu)

İstanbullular dikkat! Sarı alarm verildi

Kısıtlamayı delen alkollü gençler araçla bahçeye uçtu

Kısıtlamayı delen alkollü gençler araçla bahçeye uçtu

33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

33 ilde dev operasyon!

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Arnavutköy’de şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.