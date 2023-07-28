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  4. Ankara'da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı!

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı!

28.07.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Aydan Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuncay B. yönetimindeki hafif ticari araç, yokuş aşağı ilerlediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kazanın meydana geldiği yolun dik bir yokuş olması sebebiyle kaza zincirleme kazaya dönüştü. 10 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. (DHA)

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