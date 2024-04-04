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  4. Ankara'daki büyük yangın 16. saatin sonunda kontrol altına alındı

Ankara'daki büyük yangın 16. saatin sonunda kontrol altına alındı

04.04.2024 08:25
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alında, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'daki büyük yangın 16. saatin sonunda kontrol altına alındı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.

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GÜNÜN İLK IŞIKLARI YANGININ BİLANÇOSUNU ORTAYA KOYDU

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

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Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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