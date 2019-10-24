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Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Emzirmeyle ilgili sorun yaşayan veya çeşitli sebeplerle bebeklerini emziremeyen annelere destek olmak için Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan, "Emzirme Danışmanlık Timi" yoğun ilgi görüyor.

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne sütünün çocuk sağlığının korunmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiğini söyledi.

Gülüm, emzirme danışmanlık hizmetlerinin, il genelindeki birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan Aile Hekimlikleri ve Bebek Dostu unvanına sahip hastaneler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade ederek, ulusal değerlendirme ekipleri tarafından bu hizmetleri yürüten birimlerin de takip edildiğini belirtti.

Bebeklerin tamamının anne sütüyle beslenmelerini sağlamak amacıyla başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi kurulduğunu hatırlatan Gülüm, şöyle devam etti:

"Emzirme timinde ebe, hemşire, doktor ve diyetisyenler yer alıyor. Bir sabit telefon üzerinden emzirme sorunları yaşayan anneler, çok rahat bir şekilde 7 gün 24 saat bu hattı arayabiliyorlar. Bizi bu fikre sevk eden, çok basit bir gribal enfeksiyon nedeniyle ilaç kullanma endişesiyle emzirmeye ara veren anneler olduğunu fark ettik. Emzirmeye ara vermek, çocuğun beslenmesinin ve süt kalitesinin bozulması, düşmesi demektir. Sorunları olduğu zaman annelerin bize başvurmasını istedik."

'GERİ DÖNÜŞLER DE OLDUKÇA YÜZ GÜLDÜRÜCÜ'

1 Ekim'de devreye giren Emzirme Danışmanlık Timi'nin çok kısa bir süre içinde yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Gülüm, "Türkiye'nin her yerinden çağrı alıyoruz. Ankara içerisine hizmet verebiliyoruz. Geri dönüşler de oldukça yüz güldürücü ve memnuniyet verici. Annelerin kafalarında emzirme ile ilgili en ufak bir sorun olduğu zaman telefonlarımıza ulaşıp bilgi alabilirler. İhtiyaç olduğu zaman eve gidilmesi gerekiyorsa bu tim tarafından da evlere gidip destek verilebiliyor." dedi.

Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini ifade eden Gülüm, her geçen gün artış olduğunu, günlük 30 ile 50 arasında çağrıya yanıt verdiklerini bildirdi.

(AA)

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