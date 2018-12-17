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Ankara'daki YHT kazasında hareket memurunun ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ankara'da 9 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasında hareket memurunun ifadesi ortaya çıktı. Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memurlarından Sinan Y. savcılığa ilk ifadesini verdi. Sinan Y. kazada üst yönetimi sorumlu olduğunu öne sürdü. Buna göre Hat 1'de gitmesi gereken hızlı tren Hat2'ye girince kaza meydana geldi.

Başkent 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tren hareket memuru Sinan Y. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde kazada bir kusuru bulunmadığını söyledi.

İfadede Sinan Y. kazada kendisinin kusurlu olmadığını iddia ederken sorumluluğun üst yönetimde olduğunu öne sürdü.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Sinan Y. ifadesinde meydana kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını iddia etti.

"BANA HERHANGİ BİLGİ VERİLMEDİ"

İletişimsizlik ve bilgi eksikliğinden kazaya yol açtığını yineleyen Sinan Y. devamla şunları söyledi: "Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı"

"KAZADAN ÜST YÖNETİM SORUMLU"

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu ifadelere yer verdi: "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ankara YHT kazası

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ADAM HAKLI BEYLER. SAYDIĞI İSİMLER HABER BİLE VERMİŞ OLSA İÇİNDE YÜZLERCE YOLCU BULUNAN SAATTE 250 KM HIZA ÇIKAN TRENİN GÜVENLİĞİNİ BİRKAÇ KİŞİYE BAĞLAMAK SAÇMALIK. BU ADAM MAKAS DEĞİŞTİRMESİ GEREKEN YERDE DÜŞSE BAYILSA VS. NE OLACAK.
Bu ülkede yaşıyorsanız ölüm fitratinızda var Trene otomobile uçağa motosiklete bisiklete biniyorsan ölebilirsin . hatta evden bile çıkarsak herseye hazırlıklı olun olebilirsin. Çünkü güzel ülkemizde en ucuz şey insan hayatı.
sorumlular cezalandirilsin
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