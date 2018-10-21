Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmeliğinin iptali kararı siyasette ve kamuoyunda hararetli bir tartışmayı başlattı. Danıştay'ın verdiği iptal kararının ardından özellikle AK Parti ve MHP arasındaki ayrışma dikkat çekti.

Konuyu bugünkü köşesinde 'Ne iş Danıştay?' başlığı ile kaleme alan Ahmet Hakan, siyasi partiler arasındaki sert tartışmaya dikkat çekti ve, ' AK Parti ile HDP aynı safa düşmüş gibi... MHP ile AK Parti ayrı noktalarda kalmış gibi... MHP ile İYİ Parti aynı noktada buluşmuş gibi... CHP ne yapacağını bilemez hale gelmiş gibi...' ifadelerini kullandı.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Size bir şey söyleyeyim mi?

Yeryüzünün bütün siyasi çakalları, ülkenin siyasi tablosunu bir anda allak bullak edecek plan üstüne plan yapsalardı...

Böylesine kusursuz bir hamleyi kıvıramazlardı.

İnsan ister istemez...

“Ne iş Danıştay ne iş?” demeden duramıyor."

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