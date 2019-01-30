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Ankara Eczacı Odası eczanelerdeki ücretsiz poşetlerin detaylarını açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası, , eczanelerde kullanılacak ücretsiz poşetlerin detaylarını açıkladı.Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, ilaçların poşet ile hastalara sunulmasının hem hasta mahremiyetini korumak hem de ilaçların steril bir şekilde hastalara sunulması açısından önemli olduğu belirtilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birkaç haftadır süren görüşmelerde eczanelerde ilaç satışında hastalara verilen poşetlerin ücrete tabi olmamasının talep edildiği kaydedildi.

Ankara Eczacı Odası, , eczanelerde kullanılacak ücretsiz poşetlerin detaylarını açıkladı.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, ilaçların poşet ile hastalara sunulmasının hem hasta mahremiyetini korumak hem de ilaçların steril bir şekilde hastalara sunulması açısından önemli olduğu belirtilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birkaç haftadır süren görüşmelerde eczanelerde ilaç satışında hastalara verilen poşetlerin ücrete tabi olmamasının talep edildiği kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar"ı yeniden düzenlediği ve düzenlemenin 9 Ocak tarihinde yayımladığı hatırlatılan açıklamada, “Bu gelişmeler üzerine Ankara Eczacı Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı 10 Ocak tarihinde makamında ziyaret ettik ve usul ve esaslar’da yapılan değişiklikleri masaya yatırdık. Yapılan yeni düzenlemeye göre ücretsiz verilebilecek poşetlere sadece ilaç konulabilecek. Sadece ilaç satışında kullanılan bu poşetler çift kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler olacak. İlaç dışında kullanılan tüm poşetler ve yukarıda belirtilen ebat ve mikrondan fazla olan poşetlerden ücret tahsil edilecektir” denildi.
Bazı basılı ve görsel basın organlarında "Eczanelerde poşetler ücretsiz" şeklinde yer alan haberlerin usul ve esaslarda yapılan değişikliği tam olarak yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Eczanelerde ücretsiz verilecek poşetlerde yukarıda belirttiğimiz hususların dikkate alınması gerektiğini önemle duyururuz. Tüm vatandaşlarımızdan çevremize daha duyarlı olma ve poşet kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye indirme konusunda beraber hareket etme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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