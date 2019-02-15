Ankara Eczacı Odasınca, kurum ve yöneticilerinin ismi kullanılarak satılan bitkisel ürünlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, bu kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında ve bazı internet sitelerinde zayıflamaya yardımcı olduğu iddia edilen bir bitki çayının satışını özendirmek amacıyla kurum ve yöneticilerine ait fotoğrafların kullanılarak, ürüne ait reklam yapıldığı ve tıbbi tavsiyelerde bulunulduğu kaydedildi.

Ankara Eczacı Odasının, adı geçen ürünlerle ilgili hiçbir tavsiyesinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılar olarak, bu tarz içeriği belli olmayan, hastaları aldatmaya yönelik, insan sağlığını hiçe sayan hiçbir ürünü desteklemediğimiz gibi içeriğinin ne olduğu belli olmayan bu tarz ürünlerin satışının engellenmesiyle ilgili mücadelemiz de her zaman devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Eczacıların hastalara danışmanlık verdiği ürünlerin mutlaka bilimsel verilerle desteklendiği ve güvenirliğinin kanıtlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürünleri hastalarımıza sunduğumuz tek ortam da eczanelerimizdir. Eczacılar olarak, hastalarımıza vereceğimiz sağlık danışmanlığında dikkat ettiğimiz en önemli konu başlıklarından biri ise hastanın öyküsüdür. Bilimsel veriler ışığında hastalarımıza sunulan bitkisel ürünler, ancak doktor tavsiyesiyle ve eczacı danışmanlığında belirli dozda ve kişiye özgü durumların değerlendirilmesi sonrası hastalarımıza ulaştırılmaktadır."

