Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

Koronavirüs risk haritasındaki mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri illerin risk durumunu belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların illerin risk haritasına göre belirlendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Başkent'te yaşayan vatandaşlar Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara koronavirüs risk haritasında hangi renkte? İşte, yanıtı!

ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Koronavirüs risk haritasında Ankara, turuncu renkte gösterilerek orta riskli iller arasında yer alıyor. Buna göre; Ankara'da Cumartesi ve Pazar günleri akşam saati kısıtlamaları dışında sokağa çıkma yasağı uygulanmamaya devam edecek

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında mavi renkte yer alan iller şöyle:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Risk haritasında sarı renkte yer alan iller şöyle:

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...