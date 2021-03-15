Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

Koronavirüs risk haritasındaki mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri illerin risk durumunu belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların illerin risk haritasına göre belirlendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Başkent'te yaşayan vatandaşlar Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara koronavirüs risk haritasında hangi renkte? İşte, yanıtı!
ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?
Koronavirüs risk haritasında Ankara, turuncu renkte gösterilerek orta riskli iller arasında yer alıyor. Buna göre; Ankara'da Cumartesi ve Pazar günleri akşam saati kısıtlamaları dışında sokağa çıkma yasağı uygulanmamaya devam edecek
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Risk haritasında mavi renkte yer alan iller şöyle:
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır
ORTA RİSKLİ İLLER
Risk haritasında sarı renkte yer alan iller şöyle:
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Risk haritasında turuncu renkte yer alan iller şöyle:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Risk haritasında kırmızı renkte yer alan iller şöyle:
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.