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Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

15.03.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

Başkent Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki güncel durumu Ankaralı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasındaki renkler, illerdeki vaka sayılarına göre belirleniyor. Peki, Koronavirüs risk haritasında Ankara hangi renk? İşte, Ankara'nın güncel koronavirüs risk durumu!

Koronavirüs risk haritasındaki mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri illerin risk durumunu belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların illerin risk haritasına göre belirlendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Başkent'te yaşayan vatandaşlar Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara koronavirüs risk haritasında hangi renkte? İşte, yanıtı!

ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Koronavirüs risk haritasında Ankara, turuncu renkte gösterilerek orta riskli iller arasında yer alıyor. Buna göre; Ankara'da Cumartesi ve Pazar günleri akşam saati kısıtlamaları dışında sokağa çıkma yasağı uygulanmamaya devam edecek

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında mavi renkte yer alan iller şöyle:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Risk haritasında sarı renkte yer alan iller şöyle:

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında turuncu renkte yer alan iller şöyle:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında kırmızı renkte yer alan iller şöyle:

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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koronavirüs (Covid-19) Ankara Koronavirüs risk haritası

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