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Ankara hava durumuyla ilgili Ankara Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı

15.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Ankara Valiliği, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Ankara hava durumuyla ilgili Ankara Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

SELE VE DOLUYA DİKKAT!

Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

ankara

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sel Ankara
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