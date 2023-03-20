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Ankara iftar vakti saat kaçta? 23 Mart 2023 Ankara akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç? 2023 Ramazan imsakiyesi

20.03.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara iftar vakti Onbir Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Ramazan'da oruç tutacak olan vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? 23 Mart 2023 Ankara akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç? İşte detaylar...

Ankara iftar vakti saat kaçta? 23 Mart 2023 Ankara akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç? 2023 Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar vakti Ramazan ayı öncesi rama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor. "23 Mart 2023 Ankara iftar vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Ankara iftar vakti saati...

Ankara iftar vakti

ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar vakti 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:10'dur.

istanbul iftar vakti

23 MART 2023 ANKARA'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

23 Mart Perşembe günü Ankara'da akşam ezanı saat 19:10'da okunacak.

Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

İl il Ramazan imsakiyesi Dİyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

istanbul iftar vakti

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

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