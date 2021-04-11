Ankara imsakiyesi | Ankara'da sahur kaçta bitiyor, oruç kaçta açılıyor?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Ankara'da oturan vatandaşlar Ankara iftar saatlerini merak ediyor. Peki Ankara'da iftar ve sahur kaçta? Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

ANKARA'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE ANKARA İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; ilk imsak 04:38, ilk iftar ise 19:31 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:00'te Ankara'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Ankara imsakiyesi:

ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."