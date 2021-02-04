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Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

04.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
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Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'da, Ankara-İstanbul yolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Sincan istikametinden şehir merkezine giden Sadık M. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada Haydar A. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, hızını alamayıp hareket halindeki Mustafa C. idaresindeki otomobile de çarparak yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Sadık M., çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Sadık M. ve diğer otomobilde bulunan Haydar A. ile Mustafa C., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, kazanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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