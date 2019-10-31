HABER

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı e-ticaret eğitimleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "E-Ticaret Eğitimleri" düzenliyor.Eğitim konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilecek E-ticarete giriş, E-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi , dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, E-ihracata giriş konu başlıkları işlenecek.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı e-ticaret eğitimleri başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "E-Ticaret Eğitimleri" düzenliyor.
Eğitim konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilecek E-ticarete giriş, E-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi , dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, E-ihracata giriş konu başlıkları işlenecek. İşlenen eğitimlerde ise hedef kitle E- ticaret eğitimlerine yönelmiş kişilerdir. Hedef kitle ise Ankara’da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri ve girişimciler. Firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları ile iş geliştirme departmanı uzmanları. Firmaların dış ticaret, e-ticaret departmanı yetkilileri ve sorumluları. E-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişilerdir .Ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortakları Ajansın e-ticaret konusunda açtığı önceki programlara iştirak etmemiş olmak kaydıyla katılabilirler.
eğitimler, her bir grup için toplam 24 saat sürecektir.
Eğitimin tarihleri ve saatleri şu şekilde, 1’inci gruba 12-13 - 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Salı ve Çarşamba günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 24 saat eğitim olacak.
2’inci grup ise 16-17 - 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 24 saat eğitim.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az üçte ikisine katılım sağlamak gerekmektedir. Eğitimlere katılım ücretsizdir.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Şehit dedelerinin mezarlarını ziyaret ettilerŞehit dedelerinin mezarlarını ziyaret ettiler
Afyonkarahisar mutfağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaAfyonkarahisar mutfağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de müdür, görevden alınıp memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu aracındaki çakarı söktürdü

O isim de aracındaki çakarı söktürdü!

Son dakika: AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM 'Olağanüstü Hal Tedbirleri' ile ilgili 3 hükmü iptal etti

AYM'den OHAL kararı! 3 hüküm iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.