Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı e-ticaret eğitimleri başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "E-Ticaret Eğitimleri" düzenliyor.

Eğitim konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilecek E-ticarete giriş, E-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi , dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, E-ihracata giriş konu başlıkları işlenecek. İşlenen eğitimlerde ise hedef kitle E- ticaret eğitimlerine yönelmiş kişilerdir. Hedef kitle ise Ankara’da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri ve girişimciler. Firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları ile iş geliştirme departmanı uzmanları. Firmaların dış ticaret, e-ticaret departmanı yetkilileri ve sorumluları. E-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişilerdir .Ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortakları Ajansın e-ticaret konusunda açtığı önceki programlara iştirak etmemiş olmak kaydıyla katılabilirler.

eğitimler, her bir grup için toplam 24 saat sürecektir.

Eğitimin tarihleri ve saatleri şu şekilde, 1’inci gruba 12-13 - 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Salı ve Çarşamba günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 24 saat eğitim olacak.

2’inci grup ise 16-17 - 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 24 saat eğitim.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az üçte ikisine katılım sağlamak gerekmektedir. Eğitimlere katılım ücretsizdir.

