Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

\u0130lk bilgilere g\u00f6re gurbet\u00e7i ailenin i\u00e7inde bulundu\u011fu de\u011ferlendirilen yabanc\u0131 plakal\u0131 otomobil Kulu mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan \u00e7arpt\u0131. Ara\u00e7ta bulunan 5 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Korkutan a\u00e7\u0131klama! 'Bilan\u00e7o 15 g\u00fcn sonra ortaya \u00e7\u0131kacak'\u00d6mer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahraman\u0131 \u00d6mer Halisdemir!