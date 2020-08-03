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Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ankara-Konya karayolu Kulu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

İlk bilgilere göre gurbetçi ailenin içinde bulunduğu değerlendirilen yabancı plakalı otomobil Kulu mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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