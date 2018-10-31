Ankara kulisleri hareketlendi! İşte parti parti isim listesi

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Siyasi partiler şu ana kadar "ittifak" konusunda bir adım atmazken, tüm partilerin her seçim bölgesinde kendi adayını destekleyeceği bir yarışın içene girmesi öngörülüyor.

Birçok kentte aday adayları şimdiden çalışmalarını başlattı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş gibi reklam çalışmaları duvarları renklendiriyor.

Tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini açıklayan AK Parti'de aday tespit çalışmaları yürütülüyor. Üç büyük şehir için adayları merak konusu olduğu AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin isimleri kulislere yansıyor. AK Parti'nin İzmir adayı için ismi geçenler arasında Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener yer alıyor. AK Parti'nin Bursa adayının ise eski bakanlardan Faruk Çelik olacağı konuşuluyor.

AK Parti'de Adana için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu ile Fatma Güldemet Sarı, İl Başkanı Fikret Yeni, mevcut milletvekili Tamer Dağlı ile Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın isimleri gündemde. Kayseri için eski bakan Taner Yıldız ismi kulislere yansıyor. AK Parti'nin birçok ildeki adaylıkları için eski bakan ve milletvekillerinin ismi Genel Merkez koridorlarında konuşuluyor.