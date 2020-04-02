HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 07:53 | Son Güncelleme

'Ankara Kuşu' olarak Twitter'da dikkat çeken paylaşımlarda bulunan hesabın sahibi gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından 'Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor?' sorularının yanıtı merak edilirken, bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

Twitter'da 'Ankara Kuşu' olarak bilinen hesabın sahibi gözaltına alındı. Gelen son dakika 'gözaltı' haberinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi.

O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA KUŞU KİMDİR? GAZETECİ Mİ?

Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Kuşu adlı hesabın Twitter'da 500 bin civarı takipçisi bulunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Yasak dinlemediler... İzmir'de sabaha karşı operasyonYasak dinlemediler... İzmir'de sabaha karşı operasyon
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...
Anahtar Kelimeler:
ANKARA KUŞU ankara kuşu kimdir Ankara Kuşu hesabı gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Diğer Haberler
İzmir polisinden sabaha karşı kumar operasyonu

Yasak dinlemediler... İzmir'de sabaha karşı operasyon

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi! Basri Bağcı kimdir?

Basri Bağcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.