Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

Twitter'da 'Ankara Kuşu' olarak bilinen hesabın sahibi gözaltına alındı. Gelen son dakika 'gözaltı' haberinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi.

O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA KUŞU KİMDİR? GAZETECİ Mİ?

Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Kuşu adlı hesabın Twitter'da 500 bin civarı takipçisi bulunuyordu.

