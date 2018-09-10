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Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada, 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

Ankara'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.


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merasim sokak saldırı katliam karar ceza

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