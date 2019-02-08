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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları gerekçesiyle biri eski komiser, biri eski komiser yardımcısı ve 21'i eski polis memuru olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 zanlıdan 2'sinin emekli olduğu, diğerlerinin ise daha önce kamudan ihraç edildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Antalya FETÖ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hükümet bazı illerde FETÖ konusunda yetersiz kalıyor GAZİANTEP.DENİZLİ.KAYSERİ.burada FEYÖYE. parasal destek her türlü hainlik çok ama nedense hiç bişey olmuyor FETÖNÜN borsası gaziantepte kurulu şamil tayyar tv de söyledi antepte şahit olduğumuz bi durumdan bahsedeyin kolluk kuvvetleri ile yani FETÖNÜN ünüformalı terörüstleri gaziantepte baya faal hırsız gaspçı evlerden ziynet eşya çalan hırsızlar dolandırıcılar FETÖNÜN ünüformalı çetelerinden gaziantepte binlerce insanın canını yakmışlardır hala 25 yıldır o kişiler esnaf kılığına girmiş ler kolluk FETÖCÜ terörüstlerden o suçları antepte işli
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