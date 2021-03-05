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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

05.03.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile terör örgütü FETÖ/PDY’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 40 kişiden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile terör örgütü FETÖ/PDY’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 40 kişiden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Mahrem imamlarla büfe, ankesör ve sabit hatlardan irtibat kurdukları tespit edilen 9’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheliden 33’ü yakalandı. Firari 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği bildirildi.

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