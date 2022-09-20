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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

20.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonu kapsamında 7‘si avukat toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 7‘si avukat toplam 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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fetö Ankara
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