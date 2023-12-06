Ankara'nın en ünlü mahallelerinden... Bir gecede ismi değişti, vatandaşlar şaşkına döndü: Mahalle muhtarının bile haberi yok

Ankara'da Dikmen Mahallesi kentin ünlü mahallelerinden biri... Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atıp Sivas'tan yola çıkmış ve Ankara'ya Dikmen sırtlarından girmişti. Dikmen Mahallesi'nin adı Çankaya Belediyesi tarafından sessiz sedasız 'Sakarya' olarak değiştirildi. Bu değişiklikten mahalle muhtarının bile haberi olmadığı ortaya çıktı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Vatandaşların yıllardır 'Dikmen' olarak bildikleri mahallenin adı, Çankaya Belediyesi'nin aldığı kararla bir gecede 'Sakarya' olarak değiştirildi. Vatandaşlar durumdan haberdar olmadıklarını belirtirken 'Dikmen' yerine 'Sakarya' yazan tabelaları görünce şaşkına döndüler.

MAHALLE MUHTARININ BİLE HABERİ YOK

Olayın en ilginç tarafı ise bu isim değişikliğinden mahalle muhtarının bile haberinin olmamasıydı. Kendisini 'Yukarı Dikmen' muhtarı olarak tanıtan Murat Nazlıcan, aslında 'Sakarya' Mahallesi Muhtarı olduğunu öğrendi. Nazlıcan, "Antalya'ya belediye ile birlikte seminere gitmiştim, orada duydum. Mecbur şuan 'Sakarya' Mahallesi Muhtarı olarak ifade edeceğiz artık kendimizi" dedi.

Belediye ekipleri, tabelaları bile değiştirmeye başladı. Bazı tabelalarda 'Yukarı Dikmen', bazılarında ise 'Sakarya' yazıyor.

KONU YARGIYA TAŞINDI

ATV'nin haberine göre isim değişikliği kafa karışıklıklarına da yol açtı. Bir taksici, "40 senedir buradayım, ilk defa sizden duyuyorum" dedi. Vatandaşlar, belediyenin isim değikliği kararını yargıya taşıdılar.







