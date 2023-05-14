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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ANKARA seçim sonuçları canlı oy oranları takibi Mynet.com’da olacak!

14.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün cumhurbaşkanı adayı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi sebebiyle yakından takip edilecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Ankara seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. Peki, Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkması ile Ankara seçim sonuçları Mynet seçim sayfasından takip edilebilecek.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ANKARA seçim sonuçları canlı oy oranları takibi Mynet.com’da olacak!

Ankara seçim sonuçları hakkında son dakika gelişmesi ve oy oranları bugün vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akyurt seçim sonuçları, Altındağ seçim sonuçları, Ayaş seçim sonuçları, Balâ seçim sonuçları, Beypazarı seçim sonuçları, Çamlıdere seçim sonuçları, Çankaya seçim sonuçları, Çubuk seçim sonuçları, Elmadağ seçim sonuçları, Etimesgut seçim sonuçları, Evren seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Güdül seçim sonuçları, Haymana seçim sonuçları, Kahramankazan seçim sonuçları, Kalecik seçim sonuçları, Keçiören seçim sonuçları, Kızılcahamam seçim sonuçları, Mamak seçim sonuçları, Nallıhan seçim sonuçları, Polatlı seçim sonuçları, Pursaklar seçim sonuçları, Sincan seçim sonuçları, Şereflikoçhisar seçim sonuçları ve Yenimahalle seçim sonuçları Mynet.com'dan takip edilebilecek. Başkentte yaşayan seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy verecek. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları ile veriler canlı takip ekranında olacak. İşte 2023 Ankara seçim sonuçları ekranı...

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Ankara seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YSK Ankara ankara seçim sonuçları

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