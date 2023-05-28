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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023 (İKİNCİ TUR): YSK ile Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve oy oranları anbean MYNET.COM'da olacak

28.05.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye bugün yeniden sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. Bugün saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saatler 17.00'ı gösterdiğinde son bulacak. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il, ilçe ilçe Mynet.com'da olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023 (İKİNCİ TUR): YSK ile Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve oy oranları anbean MYNET.COM'da olacak

Ankara ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğu sağlayamadığı için bugün yeniden Cumhurbaşkanı Seçimi yapılıyor. Oy verme işlemi saat 08:00'de başladı 17:00'da sona erecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları Mynet'te anbean yayınlanacak.

Ankara'nın ilçeleri olan Akyurt seçim sonuçları, Altındağ seçim sonuçları, Ayaş seçim sonuçları, Balâ seçim sonuçları, Beypazarı seçim sonuçları, Çamlıdere seçim sonuçları, Çankaya seçim sonuçları, Çubuk seçim sonuçları, Elmadağ seçim sonuçları, Etimesgut seçim sonuçları, Evren seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Güdül seçim sonuçları, Haymana seçim sonuçları, Kahramankazan seçim sonuçları, Kalecik seçim sonuçları, Keçiören seçim sonuçları, Kızılcahamam seçim sonuçları, Mamak seçim sonuçları, Nallıhan seçim sonuçları, Polatlı seçim sonuçları, Pursaklar seçim sonuçları, Sincan seçim sonuçları, Şereflikoçhisar seçim sonuçları ve Yenimahalle seçim sonuçları bu sayfada olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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