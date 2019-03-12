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"Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü" iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığından, Ankara Şehir Hastanesinde asansörün düştüğü ve dört kişinin yaralandığı yönünde bazı internet sitelerinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Sağlık Bakanlığından, Ankara Şehir Hastanesinde asansörün düştüğü ve dört kişinin yaralandığı yönünde bazı internet sitelerinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde, "Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü, 4 kişi yaralandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Haberdeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu ve böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir dayanağı olmadan, teyit edilmeden, masa başında yapılan bu tür maksatlı haberler, gazetecilik ahlakı ve meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Haberin kaynağı olan gazete ve bu uydurma haberi sorumsuzca paylaşan tüm haber sitelerine yönelik hukuki işlem başlatılmıştır. Dünyanın en büyük sağlık yatırımlarından biri olan ve 14 Mart 2019'da resmi açılışı yapılacak Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili böylesine mesnetsiz haber yapan gazeteciyi ve kurumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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