"Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Konvansiyonel tren ile 12 saat süren Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek." dedi.

Yozgat'ta gezi ve incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serim çalışmalarının sürdüğü Sorgun İstasyonu'ndan ray eksenini dengeye getiren araçla yolculuk yaptı.

Yolculuğun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, bayramdan önce hemşehrileriyle bir arada olduklarını, onlara ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Yozgat'ta devam eden projeleri ve yatırımları da yerinde incelediklerini aktaran Oktay, Türkiye'de hiçbir şeyin durmadığını, yatırımların bütün hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin her tarafından, her köşesinde tüm yatırımların belirlenen takvime göre tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Oktay, şunlar kaydetti: