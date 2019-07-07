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"Ankara turizm kenti olmak zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 00:21 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: - "Ankara, bir turizm kenti olmak zorunda. Ankara'da konaklama ve turizm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) binasında düzenlenen toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, RTİB Eş Başkanı Sabahattin Yavuz ve Türk iş adamları katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Ankara, bir turizm kenti olmak zorunda. Ankara'da konaklama ve turizm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kulllandı.

Ankara'da ticaretin gelişebilmesi için direkt uçuşlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızdan bütün temaslarda sadece direkt uçuş istedik. Çünkü siyasetin iradesi olmadan, THY ile çözülecek bir sorun değil. Ankara bugün itibarıyla 34 destinasyona uçar hale geldi." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da kentten direkt uçuşların sayısının az olduğunu belirterek, "Direkt uçuş sayısının mutlaka artırılması gerekiyor. Biz bunu bütün siyasi partilere anlatmaya çalışıyoruz. Fuar alanımızla ilgili sorunumuz da çözüldüğü taktirde, yurt dışından gelecek veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde üretilen ürünlerin sergilenmesi sağlanacak." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ato Halil İbrahim Yılmaz

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