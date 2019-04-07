Ankara Üniversitesi'ni sarsan tecavüz iddiası! O isim açığa alındı

Ankara Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesinin, özel kliniğinde çalışan hekimi darp edip ardından da tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığı iddiası gündem oldu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAREKETE GEÇTİ

Olay yaratan haber sonrası Ankara Üniversitesi de harekete geçti. Öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatılarak açığa açılındı.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversite dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, saldırı faili olduğu iddia edilen öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatılmış ve adı geçen açığa alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.





