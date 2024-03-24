Ankara Valiliği'nden vatandaşlara 'fırtına' uyarısı: Hızı saatte 80 km'yi bulacak

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli be tedbirli olunmalıdır… pic.twitter.com/yUaMecaRik — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 24, 2024

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





