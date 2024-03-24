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Ankara Valiliği'nden vatandaşlara 'fırtına' uyarısı: Hızı saatte 80 km'yi bulacak

24.03.2024 17:44
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Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara 'fırtına' uyarısı: Hızı saatte 80 km'yi bulacak

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" (DHA)

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Fırtına
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